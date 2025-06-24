Bedelli Askerlik Ücreti 1 Temmuz'da Güncellenecek

Bedelli Askerlik Ücreti 1 Temmuz'da Güncellenecek
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Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik hizmeti için mevcut bedel ve ek bedelin 1 Temmuz'dan itibaren güncelleneceğini açıkladı. Müracaat etmek isteyenlerin 30 Haziran 2025'e kadar işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarının 1 Temmuz'da güncelleneceğini hatırlatarak, "Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 30 Haziran 2025 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir" açıklamasını yaptı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz 2025 tarihinden geçerli olmak üzere memur aylık katsayısına göre güncellenecektir. Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 30 Haziran 2025 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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