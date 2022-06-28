BEDAŞ, vatandaşları elektrik şebekelerine müdahale edilmemesi konusunda uyardı

İstanbul Avrupa Yakası'nda 5.3 milyondan fazla aboneye hizmet veren Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) vatandaşları elektrik şebekelerine bilinçsiz müdahaleler konusunda uyardı.

Şirketten yazılı yapılan açıklamada elektrik enerjisinin güvenli kullanımının can ve mal güvenliği için büyük önem taşıdığını belirtti.

Açıklamanın devamında, alçak gerilim (AG) ve orta gerilim (OG) hatlarında her türlü bakım, onarım ve bağlantı yetkisinin sadece dağıtım şirketi teknik ekiplerinde olduğu vurgulandı. Elektrik arızaları, enerji açma-kesme, armatür arızası, elektrik tellerine temas eden cisimler gibi durumlarda en kısa zamanda BEDAŞ teknik ekiplerine bilgi verilmesi, elektrik dağıtım şebekelerine sadece BEDAŞ teknik ekiplerinin müdahale edebileceği ve üçüncü şahısların müdahalesinin ölümlü kazalara yol açabilmesi nedeniyle tehlikeli ve yasak olduğuna dikkat çekildi.

EMNİYET MESAFELERİNE UYULMALI

Elektrik direklerinde yer alan iletkenlere yaklaşma mesafesine dikkat çeken açıklama, "İnşaat, tadilat gibi işler yapılırken güvenlik mesafesinin ihlal edilmesi ve elektrik iletkenlerine müdahale edilmesi durumunda can ve mal kaybı yaşanabilmektedir. Doğrudan veya dolaylı temas sonucu elektrik çarpması riskine karşı firmaların 'Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'nde belirtilen şartlara uyması gerekir. Ayrıca enerjinin kesilerek çalışma yapılması gereken durumlarda hem yasa hem de kamu güvenliği gereği firmaların dağıtım şirketi çağrı merkezi veya işletmelerine bilgi vermesi ve dağıtım şirketi tarafından enerji kesintisi yapılmadan çalışmaya başlanmaması şarttır" sözleriyle sona erdi.

Elektrik arızaları ve acil durumlarda BEDAŞ'a 186 Çağrı Merkezi ya da online kanallardan 7 gün 24 saat ulaşılabilir.

Demirören Haber Ajansı / Güncel