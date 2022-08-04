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BEDAŞ, Fatih'teki enerji kesintisinin giderilmeye çalışıldığını duyurdu

BEDAŞ, Fatih'teki enerji kesintisinin giderilmeye çalışıldığını duyurdu

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ), Fatih Aksaray'da indirici trafo merkezi yakınlarında kimliği belirsiz bir kişi tarafından çıkarıldığı tespit edilen yangından kaynaklanan enerji kesintisinin giderilmeye çalışıldığını duyurdu.

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Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ), Fatih Aksaray'da indirici trafo merkezi yakınlarında kimliği belirsiz bir kişi tarafından çıkarıldığı tespit edilen yangından kaynaklanan enerji kesintisinin giderilmeye çalışıldığını duyurdu.

BEDAŞ'tan yapılan açıklamada, yangın ihbarı gelir gelmez, can ve mal güvenliğini sağlamak için bölgedeki bazı mahallelerde enerji kesintisine gidildiği belirtildi.

İtfaiyenin yangını söndürmesi sonrasında da ekiplerin, ağır hasar gören elektrik kablolarının onarımı için yoğun bir çalışma başlattığı kaydedildi.

Yangından kaynaklanan enerji kesintisinden Fatih ilçesindeki Aksaray semti ile İskenderpaşa, Hobyar, Eminsinan, Binbirdirek, Demirtaş, Beyazıt, Balabanağa ve Ali Kuşçu mahallelerindeki vatandaşların etkilendiği aktarıldı.

Ekiplerin, arızayı gidermek ve bölgeyi en sağlıklı şekilde enerjilendirmek için çalışmalarına aralıksız devam ettiği bildirildi.

AA / Semra Orkan - Güncel

Başkent Elektrik Dağıtım Aksaray Fatih Güncel Haberler

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