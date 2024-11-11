BEDAŞ'ın Pad Mounted Trafo Merkezi Projesi, Ar-Ge Çalıştayı'nda 3. Oldu

BEDAŞ'ın kompakt olarak tasarlanan trafo merkezi projesi, III. Ar-Ge Eğitim ve Yaygınlaştırma Çalıştayı'nda sunulan 54 proje arasından Sefaköy İşletme Kampüsü'nde aktif olarak kullanılan 'Pad Mounted Trafo Merkezi' Projesi 3'üncü oldu.

Enerji sektöründe Ar-Ge projelerine ait ürün ve çıktıkların yaygınlaştırılması çalışmaları kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) koordinatörlüğünde, Enerji Uzmanları Derneği iş birliğiyle Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) tarafından düzenlenen III. Ar-Ge Eğitim ve Yaygınlaştırma Çalıştayı 31 Ekim - 2 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirildi. Çalıştayda, Ar-Ge ödülleri kapsamında toplamda 54 yaygınlaştırma ve 17 Yerli Yazılım Ekosistemi (YYE) projesinin sunumu yapılırken, elektrik dağıtım sektörüne bugüne kadar pek çok proje kazandıran Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş'nin (BEDAŞ), 'Pad Mounted Trafo Merkezi' Projesi 3'üncü oldu.

BEDAŞ SEFAKÖY İŞLETME KAMPÜSÜ'NDE AKTİF OLARAK KULLANILIYOR

BEDAŞ 'Pad Mounted Trafo Merkezi' projesiyle dağıtım şebekelerinde alan sorunu yaşanan bölgelerde kullanılmak üzere düşük hacim ile kompakt bir şekilde tasarlandı. Proje ile tüm ekipmanları pad üzerinde monte edilen trafo merkezinin boyutları, muadillerine göre yüzde 30 küçülmesi sağlandı. Bedaş sefaköy işletme kampüsü'nde aktif olarak kullanılıyor.

3 GÜN BOYUNCA PROJELERİN TANITIMI YAPILDI

III. Ar-Ge Eğitim ve Yaygınlaştırma Çalıştayı'nda elektrik dağıtım şirketleri, kendilerine ayrılan stantlarda ürünlerini fiziki olarak tanıtma imkanı buldu. Katılımcılar, şirketlere ait stantları 3 gün boyunca ziyaret ederek projeleri karşılıklı değerlendirip inceledi, fayda sağlayacağı düşünülen projelerin uygulanması için görüşmeler yapıldı. Değerlendirmeler sonrasında son gün başarılı Ar-Ge projelerine ödülleri takdim edildi.