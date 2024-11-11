Üye Girişi
Haberler

BEDAŞ'ın Pad Mounted Trafo Merkezi Projesi, Ar-Ge Çalıştayı'nda 3. Oldu

BEDAŞ'ın Pad Mounted Trafo Merkezi Projesi, Ar-Ge Çalıştayı'nda 3. Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEDAŞ'ın geliştirilen Pad Mounted Trafo Merkezi projesi, III. Ar-Ge Eğitim ve Yaygınlaştırma Çalıştayı'nda 54 proje arasında 3. seçildi ve enerji sektöründe düşük hacimli kompakt trafo çözümleri sunuyor.

BEDAŞ'ın kompakt olarak tasarlanan trafo merkezi projesi, III. Ar-Ge Eğitim ve Yaygınlaştırma Çalıştayı'nda sunulan 54 proje arasından Sefaköy İşletme Kampüsü'nde aktif olarak kullanılan 'Pad Mounted Trafo Merkezi' Projesi 3'üncü oldu.

Enerji sektöründe Ar-Ge projelerine ait ürün ve çıktıkların yaygınlaştırılması çalışmaları kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) koordinatörlüğünde, Enerji Uzmanları Derneği iş birliğiyle Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) tarafından düzenlenen III. Ar-Ge Eğitim ve Yaygınlaştırma Çalıştayı 31 Ekim - 2 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirildi. Çalıştayda, Ar-Ge ödülleri kapsamında toplamda 54 yaygınlaştırma ve 17 Yerli Yazılım Ekosistemi (YYE) projesinin sunumu yapılırken, elektrik dağıtım sektörüne bugüne kadar pek çok proje kazandıran Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş'nin (BEDAŞ), 'Pad Mounted Trafo Merkezi' Projesi 3'üncü oldu.

BEDAŞ SEFAKÖY İŞLETME KAMPÜSÜ'NDE AKTİF OLARAK KULLANILIYOR

BEDAŞ 'Pad Mounted Trafo Merkezi' projesiyle dağıtım şebekelerinde alan sorunu yaşanan bölgelerde kullanılmak üzere düşük hacim ile kompakt bir şekilde tasarlandı. Proje ile tüm ekipmanları pad üzerinde monte edilen trafo merkezinin boyutları, muadillerine göre yüzde 30 küçülmesi sağlandı. Bedaş sefaköy işletme kampüsü'nde aktif olarak kullanılıyor.

3 GÜN BOYUNCA PROJELERİN TANITIMI YAPILDI

III. Ar-Ge Eğitim ve Yaygınlaştırma Çalıştayı'nda elektrik dağıtım şirketleri, kendilerine ayrılan stantlarda ürünlerini fiziki olarak tanıtma imkanı buldu. Katılımcılar, şirketlere ait stantları 3 gün boyunca ziyaret ederek projeleri karşılıklı değerlendirip inceledi, fayda sağlayacağı düşünülen projelerin uygulanması için görüşmeler yapıldı. Değerlendirmeler sonrasında son gün başarılı Ar-Ge projelerine ödülleri takdim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltına alındı

 Adliyeye sevk edilen Serdar Ortaç'ın ayakta durmakta güçlük çektiği dikkatlerden kaçmadı

Adliyeye sevk edilirken tüm gözler ünlü sanatçıya kilitlendi

 Bakan Tunç'tan ünlü isimlerin gözaltına alındığı yasa dışı bahis soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama

Bakan Tunç'tan ünlü isimlerin gözaltına alındığı soruşturmayla ilgili ilk açıklama
Çiftlik Bank davasında 4 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi, 2 sanık tahliye edildi

Çiftlik Bank davasında 2 sanığa tahliye
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Barbaros Şansal gözaltına mı alındı? Barbaros Şansal neden gözaltına alındı? Ergin Ataman sağlık durumu nasıl? Ergin Ataman'ın hastalığı nedir? Memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak? 4 aylık enflasyon farkı yüzde kaç oldu? 2025 memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Alexsa kimdir, gözaltına mı alındı? Alexander Menshikov neden gözaltına alındı? İbrahim Yılmaz gözaltına mı alındı? İbrahim Yılmaz olayı nedir? Muzaffer Zorbey Erkoçkar kimdir, ne iş yapıyor? Muzaffer Zorbey Erkoçkar neden gözaltına alındı? Sefa Caner Sarıçam kimdir? Sefa Caner neden gözaltına alındı? (arabamanya) Esma Sözen kimdir, gözaltına mı alındı? Esma Sözen neden gözaltına alındı? İbrahim Yılmaz kimdir? İbrahim Yılmaz kaç yaşında, nereli? İbrahim Yılmaz'ın hayatı ve kariyeri... Muslera, Mourinho'ya ne dedi? Muslera'dan olay sözler! Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 11 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.