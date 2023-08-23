BEBKA, Osmaneli'de tarımı canlandırmak için yapay göletlerden güneş enerjisiyle sulama projesi destekliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Bilecik'in Osmaneli ilçesinde tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla yapay göletlerden güneş enerjisiyle sulama projesini destekliyor. Proje kapsamında bahçeler ve meralara su pompalanarak çiftçilerin geliri artırılıyor.

Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA), Bilecik'in Osmaneli ilçesinde tarım ve hayvancılığı canlandırmak amacıyla desteklediği proje kapsamında yapay göletlerden üretim dışı kalan arazilerde tesis edilen bahçeler ile bazı meralara güneş enerjisiyle su veriliyor.

Ortalama 800 metre rakımlı ilçenin Hisarcık, Adliye, Boyunkaya ve Sarıyazı köylerinde tarımsal üretimi artırmak amacıyla 2021 yılında tamamlanan 6 yapay göletle ilgili proje hazırlandı.

BEBKA tarafından arazi ve meraların bulunduğu alana 1,4 milyon liralık destekle toplam bütçesi 3 milyon lirayı aşan "Osmaneli Yaylaları Sulanıyor Tarımsal Üretim Katlanıyor Projesi" çerçevesinde 150 kilovatsaat kapasiteli güneş enerjisi sistemi kuruldu.

Hisarcık'ta 2 bin 150 dönüm mera ile sulanamadığı için ekilmeyen 2 bin 320 dönüm arazinin güneş enerjisi sisteminden faydalanılarak sulanması sağlandı.

Osmaneli Kaymakamlığının başvuru sahibi olduğu ve birçok paydaşın katkısı ile BEBKA tarafından desteklenen proje kapsamında kurulan güneş panellerinden elde edilen elektrikle 6 yapay göletten şeftali ve domates bahçeleri ile bazı meralara su pompalanıyor. Böylelikle bölgede çiftçilerin gelirinin artırılması hedefleniyor.

"Bölgedeki arazi fiyatları da ciddi bir artış gösterdi"

BEBKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak, AA muhabirine, projeyle yenilenebilir enerji kaynakları ile sulama sistemleri kurarak enerji maliyetini düşürmeyi hedeflediklerini söyledi.

Durak, sulama imkanı sağlayarak ekilemeyen arazileri üretime kazandırmayı ve meraları sulayarak hayvancılık kapasitesini artırmayı öncelik olarak belirlediklerini belirtti.

Proje ile çiftçilerin gelirinin yüzde 50 artırılarak köyden kente göçün engellenmesinin de hedeflendiğini vurgulayan Durak, şöyle devam etti:

"Sulanamayan arazilerimizde elektrik kullanarak yapay göletteki su, kurulan su depolama merkezine pompalanmakta. Buradan da tarımsal arazimize dağıtılmakta. Bu projenin en büyük katkısı daha önce sulanamayan, katma değer oluşturulamayan veya tarımsal amaçlı kullanımında kısıtlama olan arazilerin tekrar kazandırılmış olması. Bu şekilde hem çiftçilerimizin gelirleri arttı hem arazileri değerlendi hem de tarım üretimiyle, hayvansal üretimiyle alakalı tekrar bölgemizde canlanma oluştu. Ajansımızın destekleriyle kurulan güneş enerjisi santralleri vasıtasıyla çiftçilerimiz çok cüzi ücret ödeyerek bu imkanlardan faydalanmakta ve arazileri sulayabilmekte. Bölgede ciddi bir üretim artışı beklemekteyiz. Ayrıca bölgedeki arazi fiyatları da ciddi bir artış gösterdi."

Durak, örnek projenin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığının işbirliğinde, bölgede sulanamayan kurak arazilerin üretime kazandırılması, hayvancılığın güçlendirilmesi, kentten köye tersine göçün sağlanması ve kırsal alandaki nüfusun yerinde kalmasına yönelik önemli bir proje olduğuna dikkati çekti.

Üretimin devamlılığını sağlamak için BEBKA olarak önce bölgeye, sonrasında ülke ekonomisine katkı sağlayacak projelere destek vereceklerini dile getiren Durak, "Katma değer üretmek ve milletimizin refahını artırmak için her zaman olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Ajansımız kurulduğu yıldan itibaren Bilecik'te yürütülen toplam 67 projeye 2023 yılı rakamlarıyla toplam 163 milyon liralık destek verildi. Proje sahiplerinin koymuş oldukları eş finansman katkıları da dikkate alındığında ilimize toplam 257 milyon liralık yatırım kazandırıldı." diye konuştu.

Güneş enerjisiyle "neredeyse maliyetsiz" sulama imkanına kavuştular

Hisarcık Muhtarı Mustafa Canbaz da 200 hanede yaklaşık 1000 nüfusa sahip köyde insanların geçimini tarım ve hayvancılıktan sağladığını belirtti.

Osmaneli'nin en büyük köyünün Hisarcık olduğunu dile getiren Canbaz, "Projede BEBKA'mızın büyük desteği oldu. Tarımsal sulama başladı. Sebze ve meyvelerimiz sulanıyor. Buraya trafo sistemi de kurarak 24 saat su verebilirsek projemiz çok daha verimli olacak. Bütün arazilerimizi sulamış olacağız." ifadesini kullandı.

Köylülerden İdris Şimşek ise daha önce sulamayı şebekeden elektrikle yaptıklarını bildirerek, "Bunun bize maliyeti yüksek oluyordu. Şu anda meyvelerimizi neredeyse maliyetsiz suluyoruz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." dedi.