BEBKA Genel Sekreteri Durak'tan Basın İlan Kurumu İl Müdürü Aşkın'a ziyaret

ESKİŞEHİR (AA) - Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri Muhammed Zeki Durak, Basın İlan Kurumu (BİK) Eskişehir İl Müdürü Arda Aşkın'ı ziyaret etti.

Durak, ziyaretinde, BEBKA'nın Eskişehir'de gerçekleştirdiği ve gelecek dönemde planladıkları projelerden bahsetti.

Eskişehir basının köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirten Durak, basının şehrin tanıtımında önemli bir rolünün bulunduğunu vurguladı.

Aşkın ise BİK ve BEBKA arasında iş birliğinin devam edeceğini belirterek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.