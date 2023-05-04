BEBEKLİ KADINA YARDIM BAHANESİ İLE TELEFONU ÇALIP, KAÇTI

GAZİANTEP'te bebek arabası ile otobüse binmek isteyen kadına yardım ettikten sonra cep telefonunu çalıp kaçan şüpheli M.Y. yakalandı.

Alaybey Mahallesi'nde 25 Nisan'da meydana gelen olayda, bir kadın kucağına aldığı bebeğinin arabası ile otobüse binmek istedi. Bu sırada bir kişi, araca binmekte zorlanan kadına yardımcı oldu. Otobüse binen kadın, bir süre sonra cep telefonunun yerinde olmadığını fark edip, polise haber verdi. Polis, otobüsün güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Ekipler, kadına yardım eden kişinin telefonu çaldığını belirledi. Kimliği tespit edilen M.Y., polisin operasyonu ile gözaltına alındı. Polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen M.Y. tutuklandı. GKDökümü

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Kadının otobüse binmeye çalışması

Kadına yardımcı olan şüpheli

Şüphelinin telefonu çalıp uzaklaşması

Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera GAZİANTEP - DHA