Bebekli Araca Sıkıştırma Yapan Sürücü Tutuklandı

Bebekli Araca Sıkıştırma Yapan Sürücü Tutuklandı
Kocaeli'de TEM Otoyolu'nda içerisinde bebek bulunan bir araca sıkıştırma yaparak kazaya sebep olan sürücü Y.T.G., tutuklandı. Olayın ardından sürücüye 7 suçtan idari para cezası uygulandı.

KOCAELİ'de TEM Otoyolu geçişinde içerisinde bebek olan aracı sıkıştırıp, kaza yapmasına neden olan sürücü Y.T.G., tutuklandı.

Olay, 11 Ekim günü TEM Otoyolu'nun Körfez ilçesi geçişinin Ankara yönünde meydana geldi. Aynı yöne giden F.S.'nin kullandığı içerisinde eşi ve bebeği olan otomobil, iddiaya göre Y.T.G. idaresindeki başka bir otomobil tarafından sıkıştırıldı. Sıkıştırılan çift hem kendilerini hem de trafiği tehlikeye sokan otomobili, cep telefonuyla görüntüledi. Tehlikeli şekilde ilerleyip, makas atan Y.T.G. otomobiliyle, bebek ile çiftin bulunduğu otomobile ardından da yol kenarındaki cepte duran başka bir otomobile çarptı.

Görüntüler üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Gözaltına alınan Y.T.G. ve F.S., işlemlerinin tamamlanmasıyla adli makamlara sevk edildi. Ehliyetlerine süresiz olarak el konulan sürücülere, 7 suçtan idari para cezası uygulandı. Serbest bırakılan sürücülerden Y.T.G., nöbetçi savcının talimatıyla tekrar gözaltına alındı. Y.T.G., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
