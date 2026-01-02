Adalet Bakanı Tunç: Çocuklara Yönelik Şiddet Asla Kabul Edilemez
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul ve Antalya'daki bebeklere yönelik şiddet ve ölüm vakalarıyla ilgili yürütülen soruşturmada şüphelilerin tutuklandığını duyurdu. Çocuklara yönelik şiddetin asla kabul edilemeyeceğini vurguladı.
(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul ve Antalya'da bebeklere yönelik şiddet ve ölümle sonuçlanan olaylara ilişkin yürütülen adli süreçlerde şüphelilerin tutuklandığını açıkladı.
Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Masumiyetin timsali çocuklara yönelik her türlü şiddet, geleceğe ihanettir ve asla kabul edilemez. İstanbul'un Fatih ilçesinde 2 aylık bebeğin ölümüyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli 'Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi' suçundan tutuklanmıştır. Antalya'da ise 1 yaşındaki bebeğe fiziki şiddet uygulanması hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup şüpheli şahıs 'Altsoya karşı eziyet' suçundan tutuklanmıştır." ifadesini kullandı.