Bebek'ten sonra bir skandal video da Ümraniye'de çekildi! Metro istasyonunda cinsel ilişkiye girdiler - Haberler

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Bebek'ten sonra bir skandal video da Ümraniye'de çekildi! Metro istasyonunda cinsel ilişkiye girdiler

Haberler.com - Erdem Aksoy - Güncel
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Türkiye, İstanbul'un Bebek sahilinde yaşanan cinsel ilişki skandalını konuşmaya devam ederken internete düşen yeni bir video sosyal medyada yine infial yarattı. Ümraniye Altınşehir metro durağında çekilen videoda, bir çiftin akşam saatlerinde istasyonun yanında ulu orta cinsel ilişkiye girdikleri anlar yer aldı.

İstanbul'un Bebek sahilinde çekilen cinsel ilişki videosu kamuoyunun gündeminden halen düşmemişken, Türkiye güne yeni bir skandalla uyandı.

Akşam saatlerinde Ümraniye Altınşehir Metro durağının karanlığa bakan bölümünde çekilen videoda, bir çiftin ulu orta cinsel ilişkiye girdikleri anlar yer aldı.

Duvarı kendilerine bariyer yaptıkları için çevreden görülmediklerini düşünen çiftin ilişki anları o sırada köprüden geçen vatandaşlar tarafından çok net bir şekilde görüldü.

Köprüden geçen bir vatandaş o anları kameraya alarak sosyal medyadan paylaştı. İnternete düşmesiyle viral olan görüntülerde rahat tavırlar sergileyen çiftin işlek caddede seyreden araç ve insanlara aldırış etmeden dakikalarca ilişkiye girdikleri görülüyor.

Ümraniye'de çekilen video sosyal medyada infial yaratırken, Twitter kullanıcılarının art arda yaptığı yorumların ardından "ümraniye" etiketi TT oldu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Sosyal Medya İstanbul Ümraniye Cinsellik Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

bekir yapici:

NE OLDUDA BU GIBI OLAYLAR BIRDENBIRE ARTTI BENCE BU COK MANIDAR CÜNKI BU FILMIN BENZERLERINI GECMISTEDE IZLEMISTIK YILLAR SONRA O OLAYLARIN BIR SIYASI KURGU TEZGAH OLDUGUNU MEYDANA CIKTI GENC NESIL BILMIYEBILIR AMA HATIRLAYANLAR VARDIR:

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Murat ÖREN:

Millet kafayı yedi. Çok Amerikan filmleri izleye izleye ar damarı çatlattık.

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Hakan Aksa:

ekonomi otel tutma maliyetlerini artırdı. 500 liradan başlıyor artık o paraya değer mi diyor millet

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