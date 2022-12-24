BEBEK'TE RESTORANIN OLDUĞU İSKELE ÇÖKTÜ

BEŞİKTAŞ Bebek'te restoranın iskelesi çöktü. İskeleden denize düşenler kurtarılırken, 4 yaralı hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 21.00 sıralarında, Bebek Arnavutköy Caddesi'nde meydana geldi. Bebek sahilinin iç kısmında kalan restoranın önündeki iskele, bilinmeyen nedenle çöktü. Çöken kısımda bulunan yaklaşık 15 kişi, restoranla yol arasındaki deniz suyuna düştü. Çevredekiler suya düşenleri kurtarmaya çalışırken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İBB'DEN AÇIKLAMA: 2 KEZ AYKIRILIK TESPİTİ YAPILDI VE MÜHÜRLENDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan bilgilendirmede, "Arnavutköy'deki iskelesi çöken restoran, geçtiğimiz ekim ayında el değiştirdi, yeni sahipleri tadilat yapmaya başladı. Tadilat çalışmaları sırasında yapıda 2 kez aykırılık tespiti yapıldı ve restoran mühürlendi. Tescilli olan yapı, aykırılığı restoran tarafından gidereceği söylenmesine rağmen mühür bozularak, aykırılığı büyüterek devam etti" ifadeleri yer aldı.

"İNSANLAR DENİZDEYDİ"

Düşenleri kurtarmaya çalışanlardan Hasan Gezginci, "Bir anda bir ses duydum. Ben başta araba denize uçtu zannettim. Restorandan sesler geliyordu. İçeride kavga var dedim herhalde. Bir baktım denizde insanlar var. Ön taraf zaten çökmüş. İnsanlar denizdeydi. 15-20 kişi vardı rahat. Müdahale edeyim dedim ama zaten çalışanlar müdahalede bulunmuştu. İnsanları çıkartıyorlardı. Ondan sonra olanlar oldu maalesef. Çöken alan biraz büyüktü. Oturan 15-20 kişi vardı. Kenarda oturuyorlardı. İskelenin kazıkları çökmüş" dedi.

"İNSANLARI ELLERİNDEN TUTARAK ÇIKARDILAR"

Erol Kaygı, "Balık tutuyorduk. Bir çığırtı geldi. Üst taraf yavaş yavaş çökmeye başladı. İnsanlar tek tek denize düştü. Yaklaşık 15 kişi. Herkes yardım için oraya gitti. İnsanları, bir şekilde ellerinden tutarak çıkardılar. Can kaybı olmadı. 15 kişi suyun içine düştü, başka bir şey yok. Eğer tente düşseydi, ölü de ağır yaralı da olurdu. Ancak tente düşmedi. Sadece platform yıkıldı." diye konuştu.