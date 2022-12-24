Üye Girişi
Haberi Paylaş

BEBEK'TE ÇÖKEN İSKELEDEN DENİZE DÜŞENLERİN EŞYALARINI DALGIÇ ÇIKARDI

Güncel Haberler

BEBEK'TE ÇÖKEN İSKELEDEN DENİZE DÜŞENLERİN EŞYALARINI DALGIÇ ÇIKARDI

BEŞİKTAŞ Bebek'te restoranın iskelesinin çökmesi sonucu denize düşenlerin eşyalarını sabah saatlerinde dalgıç çıkardı.

BEŞİKTAŞ Bebek'te restoranın iskelesinin çökmesi sonucu denize düşenlerin eşyalarını sabah saatlerinde dalgıç çıkardı.

Bebek Arnavutköy Caddesi'nde dün akşam saatlerinde restoranın iskelesi çöktü. Restoranda yemek yiyenler denize düştü. Denize düşenlerin bir kısmı kendi imkanları ile çıkarken bir kısmı da çevredekiler tarafından kurtarıldı. Yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

KİŞİSEL EŞYALARI DALGIÇ ÇIKARDI

Restoran ise belediye tarafından mühürlendi. Denize düşenlerin kişisel eşyaları ise dalgıç yardımıyla karaya çıkarıldı. Denizden çıkarılanlar arasında çanta, cüzdan, telefon, anahtar ve personel kartları olduğu görüldü. Denizdeki masa ve fıçı ise belediye ekipleri çıkardı. Denizdeki kişisel eşyaların bulunması için çalışmalar devam ediyor.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bebek Güncel Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title