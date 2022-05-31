Bebek sahilinde skandal görüntü! Kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler - Haberler

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Bebek sahilinde skandal görüntü! Kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler

Haberler.com - Erdem Aksoy - Güncel
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İstanbul Bebek sahilinde çekilen ve bir çiftin yanlarından geçen insanlara ve araçlara aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdikleri video sosyal medyada infial yarattı. Görüntülere tepkilerin çığ gibi büyümesinin ardından harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili re'sen soruşturma başlattı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise gözaltına alınan şüphelilerin suç dosyalarının da kabarık olduğuna vurgu yapıldı.

Sosyal medya, İstanbul'un Bebek semtinde çekildiği belirtilen görüntüleri konuşuyor. İlk olarak Instagram'da sonrasında da Twitter'da dolaşıma giren cinsel ilişki görüntüleri özellikle sosyal medyada infial yarattı.

Bir otomobilin içinden kaydedilen videoda, bir çiftin yanlarında bulunan vatandaşlara ve yoldan geçen araçlara aldırış etmeden yol ortasında cinsel ilişkiye girdikleri anlar yer aldı.

Görüntülerin büyük tepki çekmesinin ardından harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili re'sen soruşturma başlattı. Kimlikleri tespit edilen şahıslar, gözaltına alındı.

Bebek sahilinde skandal görüntü! Kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler

İstanbul Valiliği, Beşiktaş Bebek sahilinde çekilen ve sosyal medyada büyük tepki gören görüntülerle ilgili açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, "30 Mayıs 2022 Pazartesi günü Beşiktaş ilçemiz Bebek sahilinde Ö.K ve C.M.T.'nin halka açık alanda alenen hayasızca harekette bulundukları tespit edilmiştir. Güvenlik güçlerimizce yakalanan şahıslar hakkında "Hayasızca Hareket" suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. Yapılan incelemede, şüpheli Ö.K.'nın aralarında 'Uyuşturucu kullanmak, çocuk istismarı, görevli memura mukavemet' gibi suçlardan 11, şüpheli C.M.T.'nın ise 'Hayasızca Hareket, Kasten Yaralama' suçlarından 8 kaydı bulunduğu anlaşılmıştır" denildi.

Bebek sahilinde skandal görüntü! Kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Cinsel İlişki Sosyal Medya İstanbul Bebek Cinsellik Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

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Özgürlük tamtamları çalanlar nerdesiniz...Sizin bu özgürlük anlayışınızın sınırlarının limitleri, gençleri bu yollara sokuyor ve normallestiriyor ahlaksizligi

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Eray Içkaya:

ÖZGÜRLÜK VAR LAİK DEVLETİZ SİZENE . VS VS VS DEĞİLMİ SOSYAL DEMOKRATLAR ÖZGÜRLÜĞÜN SINIRI OLMAZSA OLACAK OLAN BUDUR

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Demir Acer :

oha cussss ayiptir lan

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