Bebek Sahilinde Ölü Beyaz Yunus Bulundu

Bebek Sahilinde Ölü Beyaz Yunus Bulundu
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Bebek sahiline vuran yaklaşık 1,5 metre boyundaki ölü beyaz yunus, çevredekiler tarafından denizden çıkarıldı ve çöp konteynerine atıldı. Olayı görenler, yunusun ölümüne dair üzüntülerini dile getirdi.

Doğan Can CESUR / - Bebek sahiline vuran yaklaşık 1,5 metre boyundaki ölü beyaz yunus, çevredekiler tarafından denizden çıkarılarak çöp konteynerine atıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken yunusu çıkaran Azmi Yıldız, "Neden olduğunu bilemiyorum çok kötü bir şeydi. İnsan üzülüyor tabi" dedi.

Olay, dün saat 08.00 sıralarında Bebek sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; denize girenler suda ters dönmüş beyaz yunus gördü. Öldüğü anlaşılan yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yunusun çürümeye başladığı fark edildi. Çevredekilerin yardımıyla denizden çıkarılan yunus, poşete konularak çöp konteynerine atıldı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

'ÇOK KÖTÜ BİR ŞEYDİ, ÜZÜLDÜK'

Olayla ilgili konuşan Azmi Yıldız, "Her gün buraya yüzmeye geliyoruz. Kıyıdan geliyordu, ben ne olduğunu bilemedim. Yakına gelince bir bakayım dedim, baktım ki balık beyaz yunus balığıydı. Ölmüş, çıkartmaya çalıştım. Kardeşim Aydın'ı çağırdım beraber çıkarttık ve attık. Yarım saat sonra da fare geldi, onu da çıkarttık. Sonra çöp konteynerini caddeden buraya getirdim. Poşetleyip içerisine attık. Çok büyüktü. Hiç olmuyordu ilk defa gördüm. Neden olduğunu bilemiyorum çok kötü bir şeydi. Herhalde yani üzüldük, insan tabi üzülüyor. Çok eski ölmüş, yeni değildi. Kokmuş ve kavurgaları iskeletleri dışarıya çıkmış, hayvan parçalanmıştı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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