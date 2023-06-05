Bebek sahilinde geri dönüşüm etkinliği düzenlendi

GEKADER tarafından düzenlenen Deniz Kıyı Temizliği Etkinliği'nde deniz altından ve yüzeyinden atık toplandı. Etkinlikte, dalgıçlar su altındaki atıkları toplarken balıkçılık yapan Necla Yazıcı da torunları ve çevre gönüllüleriyle deniz yüzeyindeki atıkları temizledi. Denizden toplanan atıklar ile daha önceden sudan çıkarılan malzemelerden yapılan ürünler de kıyıda sergilendi. GEKADER Başkanı Fatih Eren, etkinliğin geri dönüşüme dikkati çekmek ve toplum bilincini uyandırmak amacıyla düzenlendiğini belirterek, çevrenin ve denizlerin kirlenmemesi için geri dönüşümün önemini vurguladı.

Geri Dönüşümcüler ve Geri Kazanımcılar Derneğince (GEKADER) düzenlenen Deniz Kıyı Temizliği Etkinliğinde deniz altından ve yüzeyinden atık toplandı.

Bebek sahilinde 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, Derinlere Saygı Dalışı Topluluğu ve Piri Reis Üniversitesi öğrencilerinden oluşan dalgıçlar denize daldı. Dalgıçlar su altındaki atıkları toplarken balıkçılık yapan Necla Yazıcı da torunları ve çevre gönüllüleriyle tekne ve botlarla deniz yüzeyindeki atıkları temizledi. Etkinliğe, Marmara Sualtı Merkezi, Denizde Arama ve Kurtarma (DAK-SAR) ekibi de destek verdi.

Denizden toplanan atıklar ile daha önceden sudan çıkarılan malzemelerden yapılan ürünler de kıyıda sergilendi. Stilist Beyza Tıngıroğlu tarafından balık ağı, olta ve duba gibi atıklardan yapılan kıyafetin de gösterildiği sergide, pet şişelerden yapılan giysiler de yer aldı.

Denize atılan atıklar mikroplastik oluşturuyor

GEKADER Başkanı Fatih Eren, etkinliğin geri dönüşüme dikkati çekmek ve toplum bilincini uyandırmak amacıyla düzenlendiğini belirterek, çevrenin ve denizlerin kirlenmemesi için geri dönüşümün önemini vurguladı.

Geri dönüşümün evlerde başladığını anlatan Eren, "Biz hiçbir atığın çöp olmadığını söylüyoruz. Ambalaj atıklarının yüzde 95'e yakını geri dönüştürülebiliyor. Diğer organik atıklardan da gazlaştırılarak elektrik üretiliyor. Evimizde çıkan hiçbir atık çöp değil. Bunların doğru bir şekilde ayrıştırılması gerekiyor. Evimizde çıkan atıklar geri dönüştürüldüğü takdirde ekonomiye çok ciddi bir gelir elde etmiş oluyoruz. Geçen sene çöpe atılan ambalaj atığının maliyeti yaklaşık olarak 75 milyar lira. Bu inanılmaz bir rakam. Bunu bir şekilde ekonomiye tekrar kazandırmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Denize atılan malzemelerin suda yok almayıp mikroplastik oluşturduğunu, bunların da balık çeşitliliğine zarar verdiğini dile getiren Eren, atıkların ayrıştırılarak geri dönüşüm noktalarına bırakılması gerektiğini kaydetti.

Balıkçısı Necla Yazıcı ise torunlarıyla birlikte Rumeli Kavağı'ndan teknesiyle gelirken atıkları da topladıklarını belirterek, "Balıkçılar da atık ağları denize atmamalılar. Denizin dibindeki canlılar hayalet ağlara takılıyor. Ölüp heba oluyorlar. Ben ağları çöpe atıyorum. Herkes farkındalık yapıp denizlerimizi temiz tutmalı." değerlendirmesini yaptı.