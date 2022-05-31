BEBEK SAHİLİNDE ÇIRILÇIPLAK GÜNEŞLENEN ŞÜPHELİNİN AKLİ DENGESİNİN YERİNDE OLMADIĞI BELİRLENDİ - Haberler

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BEBEK SAHİLİNDE ÇIRILÇIPLAK GÜNEŞLENEN ŞÜPHELİNİN AKLİ DENGESİNİN YERİNDE OLMADIĞI BELİRLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BEBEK sahilinde uzandığı bankta çıplak güneşlenen Mahmut Ç.'nin (37) akli dengesinin yerinde olmadığı, 6 farklı suç kaydı olduğu öğrenildi.

BEBEK sahilinde uzandığı bankta çıplak güneşlenen Mahmut Ç.'nin (37) akli dengesinin yerinde olmadığı, 6 farklı suç kaydı olduğu öğrenildi.

Bebek sahilinde çırılçıplak güneşlenen Mahmut Ç., görüntüleri sosyal medyada paylaşıldıktan sonra gözaltına alınmıştı. Şüpheli Mahmut Ç.'nin emniyet sorgusunda akli dengesinin yerinde olmadığı belirlendi.

Şüphelinin daha önce 'Polise mukavemet, kasten yaralama, açıktan hırsızlık, kumar oynanması için imkan sağlama' gibi suçlardan, 6 ayrı kaydı olduğu öğrenildi. Mahmut Ç. hakkında, 'Hayasızca hareket' suçundan işlem yapılarak, adliyeye sevk edildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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