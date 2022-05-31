Bebek sahili gözaltıları: 'Dans ediyorduk' savunması - Haberler

BEBEK sahilinde uygunsuz şekilde hareket ettikleri için gözaltına alınan şüpheliler Carmen Maria T. ve Özgür K.'nin ilk ifadeleri ortaya çıktı. Şüphelilerden Carmen Maria T.'nin "Biz dans ediyorduk" dediği, Özgür K.'nin ise suçlamayı kabul ettiği öğrenildi. Emniyette ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık sorgusu sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel