BEBEK SAHİL'DE DENİZ TEMİZLİĞİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bu yıl 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü 'Temiz Deniz, Temiz Dünya' temasıyla kutluyor. Bu kapsamda GEKADER tarafından Deniz Kıyı Temizliği Etkinliği düzenlendi. Bebek Parkı Sahili'nde gerçekleşen etkinliğe birçok sivil toplum kuruluşu üyeleri de destek verdi. Derinlere Saygı Dalışı Topluluğu ve Piri Reis Üniversitesi öğrencileri ise Bebek Sahili'nde dalış yaparak denizin dibinden plastik ve atıkları topladı. Atıklar arasında lastikler, pet şişeler, cam şişeler, hayalet ağlar, halatlar ve demirler çıktı.

ÇÖPLÜK GİBİ İNSANLAR ATIKLARI DENİZLERE ATIYOR

AĞLARIMA LAVABO BİLE TAKILDI

AĞIRLIKLI OLARAK PLASTİK ATIKLAR VE CAMLAR VAR

BİR EKOSİSTEMİN ÇÖKÜŞÜ BİZİ BEKLİYOR

Dalgıçlardan Egemen Şahin de, "Hepimiz denize bakılarak yazılmış güzel şiirleri görsek bile denizin altı maalesef bu kadar güzel değil. Sürekli bir kirlilik var, Marmara Denizi çok akıntılı olmasına rağmen gitmeyen kirlilik var. Bugün dalış yaptığımız alan çok küçük bir alandı. Yoğunlukla plastik çıktı. Marmara Denizi'nin plastik kirliliği oranı yüzde 72 olarak söyleniyor. Denizlerimizdeki biyoçeşitlilik çok fazla ama bu hayvanları çok etkiliyor. Bir ekosistemin çöküşü bizi bekliyor, bu kaçınılmaz. Deniz ekosisteminin çökmesi demek sadece denizi değil karayı da etkiler" ifadelerini kullandı.