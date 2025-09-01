Bebek Cesedi Bulundu: Anne Gözaltına Alındı

Beşiktaş'ta çöp konteynerinin yanına bırakılan vücudunda yanık ve kesik izleri bulunan bebek cesedi, belediye ekipleri tarafından bulundu. Olayın ardından anne E.A. gözaltına alındı.

Olay, dün saat 06.00 sıralarında Mecidiye Mahallesi Çevirmeci Sokak'ta meydana geldi. Sokaktaki çöpleri toplayan belediye ekipleri, çöp konteynerinin yanına bırakılmış bir bebek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Yapılan incelemede hayatını kaybeden bebeğin vücudunda yanık ve kesik izlerinin olduğu tespit edildi. Yeni doğduğu ve göbek kordonunun kesildiği belirlenen bebeğin cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürerken bebeğin annesi E.A. gözaltına alındı. Annenin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
