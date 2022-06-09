Bebek çantasında 2 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Haberler

Bebek çantasında 2 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi Kayseri'de yolcu otobüsündeki bebek çantasında 2 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu bulundu, 5 şüpheli gözaltına alındı. Kayseri'de yolcu otobüsündeki bebek çantasında 2 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu bulundu, 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine yolcu otobüsü ile bu araca eşlik eden otomobili kontrol noktasında durdurdu. Otobüste bulunan bebek çantasında bebek bezlerinin altına gizlenmiş 2 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ile 7 hap ele geçirildi. Otobüsteki 2 yolcu ile otomobildeki 3 şüpheli "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçlamasıyla gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor. AA / Güncel Emniyet Müdürlüğü Kayseri Güncel Haberler

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