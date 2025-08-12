Bebek Bezleri Dolandırıcılığı: Nakliyeci Gözaltına Alındı

Rusya'ya gönderilmek üzere tıra yüklenen bebek bezlerini gümrük yerine başka bir depoya indirdiği öne sürülen nakliyeci, dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındı.

Kozmetik firması yetkilisi İ.C. (44), Rusya'ya ihraç edilecek 55 bin dolar değerindeki bebek bezlerini tıra yükleyerek gümrüğe gönderdiklerini ancak gümrükten malların çıkışının yapılmadığını belirterek şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, malların gümrük yerine bir başka depoya götürüldüğünü tespit etti.

Kimliği belirlenen M.M. (34) gözaltına alınırken, depoda ele geçirilen mallar sahibine teslim edildi.

İki suç kaydı olduğu tespit edilen nakliyeci M.M, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.