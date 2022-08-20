Bebek bezine uyuşturucu saklayan 2 kişi tutuklandı Güncel Haberler Giresun'da bebek bezine uyuşturucu sakladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Giresun'da bebek bezine uyuşturucu sakladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda kadın şüpheli Z.K. ile A.K. ve E.A'yı gözaltına aldı. Şüphelilere ait çantada yapılan aramada, bebek bezleri içerisine saklanmış 93,3 gram metamfetamin ve 13,8 gram kokain ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.K. ve E.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güncel Kaynak: AA / Atakan Çıtlak Emniyet Müdürlüğü Giresun Güncel Haberler

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