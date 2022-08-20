Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bebek bezine uyuşturucu saklayan 2 kişi tutuklandı

Bebek bezine uyuşturucu saklayan 2 kişi tutuklandı

Güncel Haberler

Giresun'da bebek bezine uyuşturucu sakladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Giresun'da bebek bezine uyuşturucu sakladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda kadın şüpheli Z.K. ile A.K. ve E.A'yı gözaltına aldı.

Şüphelilere ait çantada yapılan aramada, bebek bezleri içerisine saklanmış 93,3 gram metamfetamin ve 13,8 gram kokain ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.K. ve E.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Giresun Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title