Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan ağır hasarlı sağlık ocağının bodrum katındaki suyun tahliye işlemleri tamamlandı. Bebeğe ait herhangi bir iz bulunamadı.

'Bebek atıldı' ihbarıyla bodrumdaki su boşaltılıyor (2)

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi Barış Caddesi'nde bulunan ağır hasarlı sağlık ocağının bodrum katındaki suyun tahliye işlemleri sona erdi. Olay yerine gelen 15 kişilik itfaiye ekibi 9 su tahliye motoru ve 5 itfaiye aracıyla 4 saatlik çalışmanın ardından içerideki suyu tahliye etti. Bebeğe ait hiçbir ize rastlanılmadı. Sona eren çalışmaların ardından ekipler bölgeden ayrıldı. (DHA)