"Yenidoğan çetesi" davasının duruşması yarına ertelendi

İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 13'ü tutuklu 63 sanığın yargılandığı dava yarına ertelendi.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince, adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmada, bazı sanıkların savunmaları alındı.

Tutuklu sanıklardan doktor A?li Dirik, sanıkların kötü niyetinin olmadığını iddia ederek, olayda "İhmal var mı?" diye araştırılması gerektiğini savundu.

Tutuklu sanık hemşire Cansu Akyıldırım, 20 aydır sadece "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklu olduğunu öne sürdü.

Artık dayanamadığını ifade eden Akyıldırım, bir örgüte üye olmadığını, bu nedenle tahliyesini talep ettiğini dile getirdi.

Diğer tutuklu sanıklar da tahliyelerine karar verilmesini mahkemeden talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının beyanlarının alınmasına devam edilmesi için duruşmayı yarına erteledi.