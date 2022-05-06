Bebeğinin yanında bıçaklanmıştı: Kıskançlık iddiası

İzmir Bayraklı'da bebeğinin yanında Ezo E. tarafından bıçaklanan Meryem Ç.'nin yoğun bakım servisindeki tedavisi sürüyor. Ezo E.'nin, sevgilisi Süleyman Y.'yi Meryem Ç.'den kıskandığı için bıçaklama olayını gerçekleştirdiği iddia edildi.

Olay, dün saat 23.50 sıralarında Bayraklı ilçesi Çiçek Mahallesi 1611 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, eşinden boşanan 22 yaşındaki Meryem Ç., 18 aylık erkek bebeği ile birlikte arkadaşı Süleyman Y.'nin evine gitti. Bu sırada Süleyman Y.'nin sevgilisi olduğu öğrenilen 21 yaşındaki Ezo E., eve gelerek Meryem Ç. ile tartışmaya başladı. Kıskançlık iddiasıyla yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine Ezo E., Meryem Ç.'yi dört kez bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde kalan Meryem Ç., pusete koyduğu bebeğiyle birlikte kendisini sokağa attı. Yaralı kadının feryatlarını duyan mahalleli, durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan yaralı kadın, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan genç kadının 18 aylık bebeği de babaannesi tarafından sokak ortasından alınarak evlerine götürüldü. Olay yerinden taksiyle kaçan şüpheli Ezo E.'nin aranması sürerken, şüphelinin uyuşturucu bağımlısı olduğu ve poliste yaralama, uyuşturucu kullanmak ve tehdit gibi suçlardan çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Meryem Ç.'nin ise yoğun bakım servisindeki tedavisi sürüyor.

(Ceren Atmaca - Sinan Yeniçeri-İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel