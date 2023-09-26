Bebeğini taciz ettiğini öne sürdüğü kişiyi dövdü (2)

KARŞILIKLI ŞİKAYETÇİ OLDULARAdana'da alışveriş için gittiği bakkal dükkanında 14 aylık bebeğini taciz ettiğini öne sürdüğü Yaşar Ü.'yü döven Samet K., şikayetçi oldu.

KARŞILIKLI ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Adana'da alışveriş için gittiği bakkal dükkanında 14 aylık bebeğini taciz ettiğini öne sürdüğü Yaşar Ü.'yü döven Samet K., şikayetçi oldu. Yaşar Ü. de suçlamayı reddedip, darbedildiği gerekçesiyle Samet K. hakkında şikayette bulundu.