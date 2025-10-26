Bebeğini Parkta Bırakan Kadına Adli Kontrol

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2 aylık erkek bebeğini parktaki bir kişiye bırakıp kaçtığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Cemaliye Mahallesi'ndeki bir parka gelen G.K, 2 aylık erkek bebeğini parkta oturan B.İ.'nin kucağına bırakıp, eşinin gelip bebeği alacağını söyleyerek uzaklaştı.

Bir süre bekleyen B.İ.'nin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık kontrolleri yapılan bebek, daha sonra koruma altına alındı.

Polis ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu kimliğini belirlediği şüpheli kadını yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çorlu Adliyesi'ne sevk edilen G.K, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.