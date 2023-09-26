Bebeğini döverek öldüren anneye ağırlaştırılmış müebbet

Dövdükten sonra bebeği yere fırlatan cani annenin ifadeleri kan dondurdu

"Bebeğe zarar vermek istemedim"

KIRŞEHİR - Kırşehir'de 20 günlük bebeğini döverek öldüren 22 yaşındaki anne; indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Sanık kadın mahkemede; bebeğini dövdükten sonra yere fırlattığını ancak zarar vermek istemediğini söyledi.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada sanığın verdiği ifade kan dondurdu. İddiaya göre bebeğin kollarında çıkık, kaburga kemiğinde kırık ve kafa travması olduğu belirlenirken kadın; bebeğin ağlaması nedeniyle onu dövdüğünü ve sonunda yere fırlattığını itiraf etti. Mahkemede, bebeğe zarar vermek istemediğini savundu. Geçtiğimiz yıl meydana gelen olay, bir vatandaşın yaptığı ihbarla ortaya çıkmıştı. İhbar sonrası hastaneye götürülen ve ölü muayenesi yapılan bebeğin kollarında çıkık, çok sayıda kaburga kemiğinde kırık, kafa travması ve kafa içi kanama nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendikten sonra bebeğin 22 yaşındaki annesi Z.A. gözaltına alınmıştı. Z.A. Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısında yaptığı savunmada önceki ifadesini kabul etmedi. Armut ifadesinde; "Vefat eden benim ikinci çocuğumdu. Ben bir anneyim, çocuğuma zarar vermek isteseydim ilk çocuğuma da zarar verirdim. Hamileliğimin son 3 ayında psikolojik baskı gördüm. Şiddet gördüm. O psikoloji ile doğum yaptım. Ben evladıma bilerek zarar vermedim" dedi.

Alınan savunmanın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Z.A.'nın; kendini savunamayacak durumda bulunan çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.