Bebeğini boğup evin bahçesine gömmüş

KARAMAN'da Ercan Döner, eşi Kübra Döner'in (31) kendisiyle evlenmeden önce birlikte olduğu kişiden hamile kalıp dünyaya getirdiği bebeğini boğarak öldürdükten sonra bahçeye gömdüğünü öğrendi. Döner'in suç duyurusu üzerine savcılık talimatıyla bahçede yapılan kazıda bebek kemikleri bulundu. Suçunu itiraf eden Kübra Döner ile annesi, babası ve ağabeyi tutuklandı.

Olay, Karamanoğlu Mehmetbey Mahallesi Kenzi Caddesi'nde meydana geldi. Ercan Döner, 2 yıllık eşi Kübra Döner'in kendisiyle evlenmeden önce 2019'da başkasıyla gönül ilişkisinin olduğunu ve bu ilişkiden dünyaya getirdiği bebeği, doğumun hemen ardından öldürüp evlerinin bahçesine gömdüğünü öğrendi. Ercan Döner, aynı gün, 9 Ağustos'ta Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı'na gidip eşi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Fatma Aktuğ, Recep Aktuğ ve İsmail Hakkı Aktuğ'un sorgularında, Kübra'nın hamile kalıp doğum yaptığını ve çocuğu öldürüp gömdüğünü bilmediklerini söylediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 4 şüpheli tutuklandı. Kübra Döner, bebeğiyle birlikte cezaevine gönderildi.