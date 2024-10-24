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Bebeğin Zil Parmak Sıkışması İtfaiye Ekipleriyle Çözüldü

Bebeğin Zil Parmak Sıkışması İtfaiye Ekipleriyle Çözüldü
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 17 aylık bir bebeğin sağ elinin parmağı oyuncak zile sıkıştı. Ailesinin hastaneye götürdüğü Emir Talha Ç, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve sağlığı iyi durumda.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir bebeğin oyuncak zile sıkışan parmağı, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, 17 aylık Emir Talha Ç'nin sağ elinin işaret parmağı evde oyuncak zile sıkıştı.

Bebeğin parmağının şişmesi ve girdiği yerden çıkmaması üzerine ailesi Emir Talha Ç'yi Safranbolu Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Burada bebeğin parmağını sıkıştığı zilden çıkaramayan sağlık görevlileri, itfaiyeden yardım istedi.

Hastaneye gelen Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri, zili keserek bebeğin parmağını sıkıştığı yerden çıkardı.

Bebeğin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel

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