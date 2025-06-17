Bebeğe Şiddet Uygulayan Bakıcıya 2 Yıl 7 Ay Hapis Cezası

Aydın'ın Efeler ilçesinde, 2 yaşındaki bebeği darbettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan bakıcı kadına, 2 yıl 7 ay hapis cezası verildi.

Aydın 6. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bebeğin ailesi ile taraf avukatları katıldı.

Tutuklu sanık H.K. (63) ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bulunduğu cezaevinden bağlandı.

Duruşmada son sözleri sorulan sanık, pişman olduğunu söyledi.

Sanık, "Çocuğa karşı eziyet" suçundan önce 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Daha sonra takdir indirimi uygulayan mahkeme, cezayı 2 yıl 7 aya indirdi.

Ayrıca sanığın tahliyesine karar verildi.

Olay

Efeler ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde yaşayan O.Ö.K. ve M.K. çifti, 2 yaşındaki kızları R.K'nin bakıcısı H.K'nin bebeklerine fiziksel şiddet uyguladığından şüphelenerek evlerine güvenlik kamerası yerleştirmişti.

Güvenlik kamerası kayıtlarına göre bakıcı kadının bebeğe sözlü ve fiziksel şiddet uyguladığı yönündeki şikayet üzerine gözaltına alınan H.K. 22 Nisan'da tutuklanmıştı.

Savcılık, kadın hakkında "çocuğa karşı eziyet" suçundan iddianame hazırlamıştı.