Bebeğe cinsel istismar şüphelisine linç girişimi - Haberler

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Bebeğe cinsel istismar şüphelisine linç girişimi

Demirören Haber Ajansı - Ali Leylak - Güncel
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Bebeğe cinsel istismar şüphelisine linç girişimi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 1,5 yaşındaki M.N.Y. isimli kız bebeğe cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen 16 yaşındaki H.Ö., gözaltına alındı. Mahallelinin linç etmek istediği H.Ö. ile ailesi jandarma tarafından güçlükle uzaklaştırıldı. Öfkeli kalabalık, ailenin evini ateşe verdi.

AKÇAKALE, ŞANLIURFA (DHA) - Akçakale ilçesine bağlı Sevimli Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde evlerinin önünde oynayan M.N.Y. ortadan kayboldu.

YARI ÇIPLAK VE BAYGI HALDE BULUNDU

M.N.Y.'yi arayan yakınları, onu, ekmek pişirmek için kullanılan tandır fırını yakınında yarı çıplak ve baygın buldu. Başından yaralan M.N.Y., yakınları tarafından araçla Akçakale Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan bebeğin cinsel istismara maruz kaldığı belirlendi.

EVLERİ ATEŞE VERİLDİ

Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma, M.N.Y.'ye cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen şüphelinin H.Ö. olduğunu tespit etti. Şüpheli, evinde gözaltına alındı. Bu sırada bölgede toplanan kalabalık, H.Ö.'yü linç etmek istedi. Yaşanan gerginlik üzerine jandarma, şüpheliyle birlikte ailesini de mahalleden çıkardı. Öfkeli kalabalık, ailenin evini ateşe verdi.

Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Güncel

Jandarma, Akçakale, Güncel, Haberler

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