BDT Üye Ülke Liderleri Leningrad'da Gayriresmi Zirvede Bir Araya Geldi

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üye ülke liderlerinin katılımıyla Rusya'nın Leningrad bölgesinde gayriresmi zirve düzenlendi.

Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, gayriresmi zirveye, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun yanı sıra Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev katıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağının, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmesi nedeniyle Rusya ziyaretini iptal ederek zirveye katılmadı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da Kovid-19'a yakalanması nedeniyle zirvede yer almadı.

"Uçak kazasında ölenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum"

Putin, toplantının başında yaptığı açıklamada, Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçağın, Aktau yakınlarında düşmesinin "trajedi" olduğunu belirterek "Ölenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralıların iyileşeceğini umuyoruz." dedi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığına ait bir uçağın sağlık ekipleri ve gerekli ekipmanla Aktau kentine gönderildiğini kaydeden Putin, "Elbette olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma sürecinin yürütüleceğinden eminim. Havacılık servislerimizin bu trajediye dair çalışmalarını koordine edeceğiz." diye konuştu.

BDT ülkeleri arasındaki ilişkilere de değinen Putin, "BDT kapsamındaki işbirliğimizin tüm alanlarda derinleştirilmesi, ülkelerimizin halklarının temel çıkarlarını karşılıyor. İleride de sosyal ekonomik kalkınma, güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesiyle ilgili konularda birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Putin, liderlerle görüşmede, BDT kapsamındaki çalışmaları ele alacaklarını dile getirdi.