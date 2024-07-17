(ANKARA) - BDDK Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Yayımlandı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Teşkilat Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda, BDDK yönetmeliğinin 4. maddesinin 3. fıkrasında yer alan 'Bakanlar Kurulu' ifadesi 'Cumhurbaşkanı' şeklinde değiştirildi.
(ANKARA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Teşkilat Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda BDDK yönetmeliğinin 4üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaraesi " Cumhurbaşkanı" şeklinde değiştirildi.