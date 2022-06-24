BDDK'dan Ticari kredi kullanımına yeni düzenleme!

Bugün akşam saatlerinde BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) tarafından yapılan açıklama sonrasında Dolar ve Euro düşüşe geçti. Yeni getirilen koşul sonrası, ticari kredi kullanımında bazı kriterlere uyulması gerekecek.

BDDK tarafından getirilen ticari kredi kullanım koşulu nedir?

BDDK tarafından getirilen ticari kredi kullanım koşulu ile birlikte artık bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki bağımsız denetime tabi şirketler, döviz varlıklarının karşılığı 15 milyon TL'nin üzerinde değilse, kredi kullanımı sonrasında bu varlıklarını yine karşılığı 15 milyon TL'yi geçmeyecek şekilde tutmak zorunda olacaklar.

Yani başka bir değişle, şirket eğer kredi çekmeden önce 15 milyon TL'nin altında bir döviz varlığına sahipse, kredi çektikten sonra da döviz varlığını 15 milyon TL'nin altında tutmak zorunda olacak. Dolayısıyla miktarı fark etmeksizin bankalardan çekilen krediyi diledikleri gibi Dolar ve Euro gibi farklı para birimlerine çeviremeyecekler.

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BDDK tarafından yapılan açıklamada şunlar söylendi:

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan muhasebe ve finansal raporlama standartları çerçevesinde konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan şirketler için bu değerlendirmenin konsolide bilançolar üzerinden yapılmasına karar verilmiştir.

Bu kuralın istisnası olarak, ilgili mevzuat uyarınca yabancı para cinsinden kredi kullanması mümkün olmayan şirketlerle sınırlı olmak üzere, bu şirketlerin bankaya kredi başvurusunda bulunduğu tarihten itibaren 3 aylık dönem içinde yabancı para net pozisyon açığı bulunduğunu Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşları tarafından en güncel finansal tabloları üzerinden yapılacak incelemeye göre tespit ettirmeleri ve bu kuruluşlarca onaylanmış belgelerle bankaya başvurmaları şartıyla, bu şirketlere yalnızca başvuru tarihini izleyen 3 aylık dönemdeki, söz konusu tespit edilen pozisyon açığı ile sınırlı olmak üzere TL cinsinden nakdi ticari kredi kullandırılabilmesine karar verildi.

Yabancı para nakdi varlıklarının TL karşılığı 15 milyon TL'yi aşmayan şirketlerin, kredi başvuru tarihi itibarıyla, mevcut yabancı para nakdi varlıkları ile en güncel finansal tablolarına göre aktif toplamını ve son 1 yıllık net satış hasılatını bağımsız denetim kuruluşuna tespit ettirmeleri ve kullanacakları kredinin vadesi boyunca yabancı para nakdi varlıklarının TL karşılığının 15 milyon TL'yi aşmayacağını beyan ve taahhüt etmeleri, söz konusu beyan ve taahhüdün banka tarafından kontrolünün sağlanmasını teminen şirketlerin her ayın ilk 10 iş günü içinde bir önceki ay sonu bilançosuna göre yabancı para nakdi varlıklarının, aktif toplamının ve bir önceki ay sonu itibarıyla son 12 aylık net satış hasılatının güncel değerini bankaya iletmeleri şartıyla bu uygulamadan muaf tutulmalarına, bu uygulama kapsamında, yabancı para nakdi varlıkların TL karşılığının hesaplanmasında hesaplama tarihine ait Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kurunun kullanılmasına, karar verilmiştir.

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