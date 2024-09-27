BDDK'dan Kredi Kartı ve İhtiyaç Kredisi Yapılandırması

(ANKARA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, ödenmeyen kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarıyla ilgili yeni yapılandırmaya gidildiğini duyurdu. Buna göre ödenmemiş kredi kartı ve ihtiyaç kredileri 60 aya kadar vadeyle yapılandırılabilecek. Kredi kartı yapılandırma borcunun yüzde 50'si ödeninceye kadar kredi kartlarının limitinin arttırılmayacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), kredi kartı ve ihtiyaç kredilerinin yeniden yapılandırılması ile kredi kartı asgari ödeme tutarının değiştirilmesine ilişkin alınan kurul kararlarını açıkladı. Merkez Bankası'nın (TCMB) Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği de Resmi Gazete'de gazetede yayımlandı.

Bu akşam yayımlanan BDDK duyurusuna göre ödenmemiş kredi kartları ve ihtiyaç kredileri 60 aya kadar yapılandırılabilecek.

Kredi kartı dönem borcunun ödenmesi gereken asgari tutarı ödenmemiş olan bireysel kredi kartlarının mevcut borç bakiyelerinin kart hamilleri tarafından talep edilmesi durumunda en fazla 60 ay ile sınırlı olmak üzere yapılandırılabilecek. Kredi kartı yapılandırma borcunun yüzde 50'si ödeninceye kadar ilgili bankaca kart hamiline tahsis edilen kredi kartlarının limitinin arttırılmayacak.

İhtiyaç kredilerindeki anapara ve faiz ödemelerinin 30 günden fazla gecikmesi halinde ilave kredi olmadan 60 aya kadar yapılandırılabilecek. Borçlu 1 yıl içinde yapılandırma için başvurabilecek.

BDDK, kredi kartı asgari ödeme oranlarını da yeniden belirledi. Kurul kararına göre, limiti 50 bin lira ve altında olan kredi kartları için asgari ödeme oranı dönem borcunun yüzde 20'si, 50 bin lira ve üzerinde olanlarda ise yüzde 40 olarak uygulanacak.

Kredi kartlarında uygulanacak faiz oranlarına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı

Öte yandan, TCMB'nin Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği' de Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Tebliğe göre; aylık azami akdi faiz oranları, belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hesaplanarak ilan edilen aylık referans orana; dönem borcu yirmi beş bin Türk lirasının altında olan kredi kartları için 39, dönem borcu yirmi beş bin Türk lirası ile yüz elli bin Türk lirası arasında olan kredi kartları için 114, dönem borcu yüz elli bin Türk lirasının üzerinde olan kredi kartları için 164 baz puan eklenerek belirlenecek.

Türk lirası cinsinden kurumsal kredi kartı işlemlerinde (nakit çekim veya kullanım işlemleri hariç) uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı aylık referans orana 164 baz puan eklenerek, kredi kartları vasıtasıyla yapılan Türk lirası cinsinden nakit çekim veya kullanım işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı da aylık referans orana 189 baz puan eklenerek belirlenecek.

BDDK'nın kararıyla birlikte TCMB, bireysel kredi kartlarına uygulanan azami akdi faiz oranlarını kredi kartı dönem borcuna göre referans orana bağlı olarak farklılaştırdı. Bu kapsamda belirlenecek oranlar 24 Ekim'de açıklanacak ve 1 Kasım'da uygulamaya konulacak.