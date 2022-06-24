BDDK'dan Konut Kredisine Yeni Düzenleme: Değeri 2 Milyon TL'nin Altındaki Konutlara Yüzde 90 Kredi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), konut kredilerinde kredi değer oranlarını tutar bazlı değiştirdi. Konut değeri 2 milyon TL'nin altında olan konutlar için yüzde 90 oranında kredi kullanılabilecek. Değeri 10 milyon TL üzerinde olan konutlar için ise kredi sağlanmayacak.

BDDK, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 9 Haziran 2022 tarihinde Finansal İstikrarını Güçlendirmesi yönelik yayınladığı açıklama kapsamında konut kredilerinde kredi değer oranının tutar bazlı değiştiğini duyurdu. BDDK'nın aldığı karar ile birinci el ve ikinci el konutlar için de konut kredilerinde kredi değer oranının tutar bazlı değişti.

Değişen enerji sınıfı 1 A olan birinci el konutlar için kredi değer oranı şöyle:

Konut değeri 2 milyon TL'nin altında olan konutlar için yüzde 90,

- Konut değeri 2 milyon TL ile 5 milyon TL arasında olan konutlar için yüzde 70,

- Konut değeri 5 milyon TL ile 10 milyon TL arasında olan konutlar için azami 3,5 milyon TL,

- Konut değeri 10 milyon TL üzerinde olan konutlar için ise konut kredisi imkanı bulunmamaktadır.

Enerji sınıfı A olan ikinci el konutlar için kredi değer oranı ise şöyle belirtildi:

Konut değeri 500 bin TL'nin altında olan konutlar için yüzde 90,

- Konut değeri 500 bin TL ile 2 milyon TL arasında olan konutlar için yüzde 70,

- Konut değeri 2 milyon TL ile 5 milyon TL arasında olan konutlar için yüzde 50,

- Konut değeri 5 milyon TL ile 10 milyon TL arasında olan konutlar için azami 2,5 milyon TL,

- Konut değeri 10 milyon TL üzerinde olan konutlar için ise konut kredisi imkanı

bulunmamaktadır.

ANKA / Güncel