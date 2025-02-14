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BBP ve Saadet Partisi Liderlerinden İşbirliği Vurgusu

BBP ve Saadet Partisi Liderlerinden İşbirliği Vurgusu
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı ziyaret etti. Görüşmede, geçmiş deneyimler ve geleceğe yönelik işbirlikleri üzerine istişarelerde bulunuldu.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı ziyaret etti.

Destici ve Arıkan'ın Saadet Partisi Genel Merkezi'ndeki görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüşme sonrası açıklamada bulunan Arıkan, BBP Genel Başkanı ve heyetine hayırlı olsun ziyareti için teşekkür ederek "Hem geçmişte yaşanan hadiseler hem de gelecekle alakalı beraber değerlendirme görüşmeleri yaptık. Hem BBP'nin kıymetli kanaatlerini aldık hem de biz kendilerine kanaatlerimizi ifade ettik. Yeni dönemde de bu ziyaretler devam edecektir." diye konuştu.

Destici de Saadet Partisinin yeni genel başkanı seçilen Mahmut Arıkan'ı ve ekibini tebrik ederek Saadet Partisiyle geçmiş yıllardan bu yana işbirliklerinin olduğunu ve çok uyumlu çalışmalar sürdürdüklerini aktardı.

Destici, Mecliste oluşturulan, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Deva Partisi'ni kapsayan yeni grubun hayırlı olması temennisinde bulunarak "Bu, bir hayırlı olsun ziyaretiydi ama Türkiye'nin gündeminde olan konuları ve meseleleri de istişare etme fırsatı bulduk, görüş alışverişinde bulunduk." dedi.

Kaynak: AA / Efsa Çağla Yavuz - Güncel
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