BBP Şarkışla İlçe Teşkilatı 12. Olağan Kongresi Gerçekleştirildi

BBP Şarkışla İlçe Teşkilatı 12. Olağan Kongresi Gerçekleştirildi
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Şarkışla İlçe Teşkilatı, Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde 12. Olağan Kongresini yaptı. Kongrede Ümer Faruk Şahbaz, ilçe başkanlığına seçildi. BBP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, merhum lider Muhsin Yazıcıoğlu'nu anarak partinin geleceğine dair hedeflerini paylaştı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Şarkışla İlçe Teşkilatı 12. Olağan Kongresi yapıldı.

Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongreye, BBP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, Sivas İl Başkanı Ahmet Polat, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, ilçe belediye başkanları, BBP il ve ilçe teşkilat başkanları, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Bulut, yaptığı konuşmada, merhum Genel Başkan Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmetle andıklarını belirterek, "Yazıcıoğlu'nun emaneti olan bu kutlu hareketi daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Kongremizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

Sivas İl Başkanı Polat ise olağan kongrenin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Sivas Belediye Başkanı Uzun ise şeffaf belediyecilik anlayışıyla Sivas'ta önemli hizmetlere imza attıklarını belirtti.

Şarkışla Belediye Başkanı Gültekin de ilçede hayata geçirilen projelere değinerek, Şarkışla için gece gündüz demeden çalıştıklarını kaydetti.

Tek listeyle gidilen seçimde Ömer Faruk Şahbaz, BBP Şarkışla İlçe Başkanlığı'na seçildi.

Kaynak: AA / Muharrem Delice - Güncel
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