BBP Salıpazarı İlçe Başkanı Mehmet Candal Güven Tazeledi

BBP Salıpazarı İlçe Başkanı Mehmet Candal Güven Tazeledi
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Salıpazarı İlçe Başkanı Mehmet Candal, 2. olağan kongrede tek aday olarak yeniden başkanlığa seçildi. Kongrede daha güçlü bir teşkilat için çalışma vurgusu yapıldı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Salıpazarı İlçe Başkanı Mehmet Candal 2. olağan kongrede güven tazeledi.

Ziraat Odası Konferans Salonu'nda gerçekleşen kongrenin divan başkanlığını eski Çarşamba BBP İlçe Başkanı Ertan Sağlam üstlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan olağan kongreye tek aday olarak giren mevcut ilçe başkanı Candan, yeniden başkanlığa seçildi.

BBP Samsun İl Başkanı Bahadır Şahin ve Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca'nın da birer konuşma yaptığı kongrede, Candan, kongreye katılan tüm misafirlere ve oy kullanan üyelere teşekkür ederek, yeni dönemde daha güçlü ve dinamik bir teşkilat için çalışacaklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Sait Kuzu - Güncel
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