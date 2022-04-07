BBP lideri Mustafa Destici Trabzon'a gidiyor

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 9 Nisan Cumartesi günü ilçe kongreleri ve açılışlara katılmak üzere Trabzon'a gidiyor.

Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) üyesi ve İstanbul Trabzon Federasyon Genel Başkanı Dursun Çağlayan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici, Cumartesi ilimizde en iyi şekilde ağırlayacağız. Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici 09.04.2022 günü Trabzon ilimizde olacaktır. Yomra ilçe başkanlığımızın açılışını gerçekleştirdikten sonra Arsin ve Köprübaşı İlçe Kongrelerimize katılacaktır" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel