BBP Genel Başkanı Destici, Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Çağırıcı'yı kabul etti - Haberler

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BBP Genel Başkanı Destici, Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Çağırıcı'yı kabul etti

AA - Yusuf Soykan Bal - Güncel
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BBP Genel Başkanı Destici, Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Çağırıcı'yı kabul etti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Güvenlik İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı'yı kabul etti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Güvenlik İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı'yı kabul etti.

Destici, Çağırıcı'yı parti genel merkezindeki makamında ağırladı.

Ömer Çağırıcı, özel güvenlik görevlilerine verdiği destekten dolayı Destici'ye teşekkür ederek, görüşmede, Destici'nin TBMM'de özel güvenlik görevlileri için verdiği kanun teklifindeki son gelişmeleri değerlendirdiklerini söyledi.

BBP Genel Başkanı Destici de özel güvenlik görevlilerine şehitlik ve gazilik hakkı verilmesi, fiili hizmet zammı ve taltif gibi hakların yer aldığı 6 maddelik teklifi TBMM Başkanlığına sunduklarını hatırlatarak, "Bu kanun teklifinin sonuna kadar takipçisiyiz." dedi.

AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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