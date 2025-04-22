IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

IMF, Türk ekonomisi için büyüme tahminini değiştirdi
TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu

TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kızın sözleri damga vurdu
İşte Türkiye'de eleman bulmakta en çok zorlanılan meslek

İşte Türkiye'de eleman bulmakta en çok zorlanılan meslek
Devlet Bahçeli'den erken seçim iddiasına yanıt

Erken seçim iddiaları sonrası Bahçeli'den beklenen açıklama geldi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den 23 Nisan Mesajı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den 23 Nisan Mesajı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

BBP lideri Mustafa Destici, yayımladığı mesajında, "Vatanı korumanın çocukları korumakla başladığını hiç hatırımızdan çıkarmamalıyız. Milletimizin, ancak devleti güçlü olursa yarınlara güvenle bakacağını asla unutmamalıyız. Bu inanç ve düşüncelerle, başta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Kurtuluş Savaşı'mızı yöneten, onu zaferle sonuçlandırarak Cumhuriyeti kuran 1'inci Meclis'in kahraman üyelerini, Milli Mücadele'yi kazanarak, Anadolu'nun Türk Milleti'ne vatan olmaya devam etmesini sağlayan aziz şehitlerimizi, gazilerimizi, rahmetle, minnetle anıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 105'inci yılı ile necip milletimizin ve Atatürk'ün armağan ettiği, başta şehit öğretmenlerimizin öğrencileri, evlatları ile şehit asker, polis ve güvenlik korucularımızın çocukları olmak üzere geleceğimizin teminatı çocuklarımızın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, milletimizin aydınlık geleceğine vesile olması dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.