BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den 23 Nisan Mesajı

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

BBP lideri Mustafa Destici, yayımladığı mesajında, "Vatanı korumanın çocukları korumakla başladığını hiç hatırımızdan çıkarmamalıyız. Milletimizin, ancak devleti güçlü olursa yarınlara güvenle bakacağını asla unutmamalıyız. Bu inanç ve düşüncelerle, başta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Kurtuluş Savaşı'mızı yöneten, onu zaferle sonuçlandırarak Cumhuriyeti kuran 1'inci Meclis'in kahraman üyelerini, Milli Mücadele'yi kazanarak, Anadolu'nun Türk Milleti'ne vatan olmaya devam etmesini sağlayan aziz şehitlerimizi, gazilerimizi, rahmetle, minnetle anıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 105'inci yılı ile necip milletimizin ve Atatürk'ün armağan ettiği, başta şehit öğretmenlerimizin öğrencileri, evlatları ile şehit asker, polis ve güvenlik korucularımızın çocukları olmak üzere geleceğimizin teminatı çocuklarımızın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, milletimizin aydınlık geleceğine vesile olması dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı.