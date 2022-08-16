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BBP İl Başkanı Satılmış'tan KGC'ye ziyaret

BBP İl Başkanı Satılmış'tan KGC'ye ziyaret

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Büyük Birlik Partisi (BBP) Kayseri İl Başkanı Hakan Satılmış ve bazı ilçe başkanları, Kayseri Gazeteciler Cemiyetini (KGC) ziyaret etti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kayseri İl Başkanı Hakan Satılmış ve bazı ilçe başkanları, Kayseri Gazeteciler Cemiyetini (KGC) ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Satılmış, BBP ve Alperen Ocakları olarak Kayseri'de yen bir yapılanma sürecine başladıklarını söyledi.

BBP'nin seçim barajı diye bir sorunu olmadığını belirten Satılmış, "Çünkü Cumhur İttifakı içerisinde yer alıyor. Kayseri'de bundan önceki oy potansiyelimize baktığımız zaman Allah nasip ederse artık Kayser'de Büyük Birlik Partisi Alperenler'i temsilen inşallah bir vekil çıkacaktır kanaatindeyiz." dedi.

KGC Başkanı Metin Kösedağ da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, konuklarına teşekkür etti.

AA / Ramazan Kaya - Güncel

Büyük Birlik Partisi Alperen Ocakları Kayseri Güncel Haberler

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