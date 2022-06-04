BBP İl Başkanı Polat'tan Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyetine ziyaret - Haberler

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BBP İl Başkanı Polat'tan Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyetine ziyaret

AA - Halife Yalçınkaya - Güncel
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BBP İl Başkanı Polat'tan Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyetine ziyaret

Büyük Birlik Partisi (BBP) İl Başkanı Ahmet Polat ve yönetimi, Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) İl Başkanı Ahmet Polat ve yönetimi, Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.

Cemiyet Başkanı Muhittin Karahan ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Polat, ziyarette kent gündemiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyetinin önemli bir yapılanmaya sahip olduğunu ifade eden Polat, çalışmalarında başarı diledi.

Cemiyetin yapısı ve çalışmaları hakkında bilgi veren Karahan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Polat ve beraberindekilere teşekkür etti.

AA / Halife Yalçınkaya - Güncel

Büyük Birlik Partisi Ahmet Polat Eylül Sivas Güncel Haberler

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