BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Süleyman Karaçor'un Nikah Şahitliğini Yaptı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Yüksek İstişare Kurulu üyesi Musa Karaçor'un oğlu Süleyman Karaçor'un nikah şahitliğini yaptı.

Rumeysa Sarman ile Süleyman Karaçor çifti, bir davet salonunda düzenlenen törenle dünyaevine girdi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'un kıydığı nikahta çiftin şahitliğini BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile bazı davetliler yaptı.

Düğünde bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu söyleyen Destici, çifti ve ailelerini tebrik etti.