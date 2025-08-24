BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Süleyman Karaçor'un Nikah Şahitliğini Yaptı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Yüksek İstişare Kurulu üyesi Musa Karaçor'un oğlu Süleyman Karaçor'un nikah şahitliğini yaptı. Düğün Meram'da düzenlendi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Yüksek İstişare Kurulu üyesi Musa Karaçor'un oğlu Süleyman Karaçor'un nikah şahitliğini yaptı.

Rumeysa Sarman ile Süleyman Karaçor çifti, bir davet salonunda düzenlenen törenle dünyaevine girdi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'un kıydığı nikahta çiftin şahitliğini BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile bazı davetliler yaptı.

Düğünde bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu söyleyen Destici, çifti ve ailelerini tebrik etti.

Kaynak: AA / Melike Keskin - Güncel
AK Parti'den görüştükleri vatandaşlara net mesaj: Öcalan'a af yok

Vatandaş sordu, AK Parti son noktayı koydu: Öcalan'a af mı geliyor?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakem Kurulu'nun 2. toplantısı bitti! Memur zammı için gözler 3. toplantıda

Milyonların merakla beklediği zam toplantısından sonuç çıkmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.