BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Şah Kalender Sultan Ocağı'ndaki Aşure Etkinliğine Katıldı
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Çubuk'un Sele Köyü'nde bulunan Şah Kalender Sultan Ocağı'ndaki aşure etkinliğine katıldı. Etkinlikte dua edildi ve lokma ile aşure ikramı yapıldı.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Çubuk'un Sele Köyü'nde bulunan Şah Kalender Sultan Ocağı'ndaki aşure etkinliğine katıldı.
Şah Kalender Veli Postnişini Ali Yahya Kalender ve vatandaşlarca karşılanan Destici, Şah Kalender Veli'nin türbesini ziyaret edip, dua etti.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan aşure etkinliğinde dualar edildi.
Etkinlikte, Ozan Hüseyin Çufadar tarafından okunan mersiyelerin ardından, lokma ve aşure ikramında bulunuldu.
Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Güncel