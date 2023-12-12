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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı

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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM'de fenalaşan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in ailesine ve partisine geçmiş olsun dileklerini iletti. Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin bilgi almak için Bilkent Şehir Hastanesi'ne gelen Destici, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Bitmez'in ailesiyle görüştü. Bitmez'in daha önce de kalbiyle ilgili sıkıntı yaşadığını belirten Destici, 'Hasan Bitmez kardeşimize, ailesine ve Saadet Partisi ailesine geçmiş olsun.' diye konuştu.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM'de fenalaşan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in ailesine ve partisine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin bilgi almak için Bilkent Şehir Hastanesi'ne gelen Destici, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Bitmez'in ailesiyle görüştü.

Destici, hastaneden ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, Bitmez'in Genel Kurul'daki konuşmasının ardından fenalaşmasından duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Bitmez'in daha önce de kalbiyle ilgili sıkıntı yaşadığını belirten Destici, "Hasan Bitmez kardeşimize, ailesine ve Saadet Partisi ailesine geçmiş olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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