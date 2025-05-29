BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den Türk Kızılay'ın Kurban Kampanyasına Destek

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den Türk Kızılay'ın Kurban Kampanyasına Destek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜRK Kızılay'ın vekaletle kurban kesim kampanyasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den destek geldi.

TÜRK Kızılay'ın vekaletle kurban kesim kampanyasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den destek geldi. Destici'nin kurban bağışı, Gazze'de ihtiyaç sahiplerine ulaşacak.

Türk Kızılay, bu yıl da ' Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye' sloganıyla başlattığı geleneksel vekaletle kurban kesim kampanyası kapsamında; yurt içinde, Gazze/Filistin'de ve 22 farklı ülkede milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşacak.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kurban Bayramı kapsamında, 10 hisse kurban vekaletini Filistin Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Türk Kızılay'a bağışladı. Destici, bağışının 5 hissesini Merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile hayatını kaybeden Erhan Üstündağ, Murat Çetinkaya ve İsmail Güneş'in adına yaptı.

Geçtiğimiz günlerde kampanyaya destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kurban vekaletlerini Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Türk Kızılay'a bağışlamıştı.

Kızılay, kurban bereketinin yıl boyu sürmesini sağlayan kavurma konservesi modelini yurt içi ve Gazze/Filistin için uyguluyor. Kurban paylarının ihtiyaç sahiplerine yıl boyunca ulaşmasını sağlayan model kapsamında 2025 kurban hisse bedeli yurt içi ve Gazze için 13 bin 250 TL, yurt dışı içinse 5 bin 250 TL olarak belirlendi.

Kızılay'a kurban vekaleti bağışında bulunmak üzere resmi internet sitesi, Kızılay Mobil Bağış Uygulaması, tüm bankalarda bulunan Kızılay bağış hesapları, EFT/Havale, yurt içinde 168 / yurt dışında 0090 212 390 38 00 numaralı Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattı ve ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerine ulaşabilir.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
DEM Parti'den infaz düzenlemesi açıklaması: Yalnızca hasta tutukluları kapsayacak

Bugün Meclis'e geliyor, cezaevinden yalnızca bir grup tahliye edilecek
Hız ve kemer kontrolü yapacak yeni radar sistemi geliyor! Anında ceza kesilecek

Hız ve kemer kontrolünü yapacak, anında ceza kesecek
İzmir'de 23 bin işçi greve gitti, otobüs duraklarında yoğunluk oluştu

Şehirde kaos! 23 bin işçi greve gitti, kuyrukların sonu görünmüyor
Altın fiyatları ABD'den gelen gümrük tarife kararının ardından çok sert düştü

Piyasa fena sarsıldı! Kimse bu kadarını beklemiyordu
Direksiyon başında video çekiyordu, saniyeler sonra kaza yaptı

Direksiyon başında video çekiyordu, saniyeler sonra felaketi yaşadı
Para transfer işlemlerinde yeni uygulama başlıyor

Banka işlemlerinde yeni kural başlıyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti

Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti
Mide bulandıran imalathane! Şalgama tuvalet suyu karışıyor

Mide bulandıran imalathane! Tuvalet suyu karışıyor
Çiftçinin 1 yıllık emeği 1 gecede gitti

1 yıllık emeği 1 gecede gitti! Çiftçinin kaybı 60 bin TL
Elon Musk, Trump'ın danışmanlık görevinden ayrıldığını duyurdu

Attığı imza pahalıya patladı! Elon Musk'tan Trump'a soğuk duş
İsviçre'de çöken buzul nedeniyle bir köy yok oldu

İsviçre'de buzul çöktü, köy yok oldu
Hailey Bieber'dan milyarlık hamle! Rakam dudak uçuklatıyor

Ünlü isimden milyarlık hamle! Rakam dudak uçuklatıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.