BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den Türk Kızılay'ın Kurban Kampanyasına Destek

TÜRK Kızılay'ın vekaletle kurban kesim kampanyasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den destek geldi. Destici'nin kurban bağışı, Gazze'de ihtiyaç sahiplerine ulaşacak.

Türk Kızılay, bu yıl da ' Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye' sloganıyla başlattığı geleneksel vekaletle kurban kesim kampanyası kapsamında; yurt içinde, Gazze/Filistin'de ve 22 farklı ülkede milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşacak.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kurban Bayramı kapsamında, 10 hisse kurban vekaletini Filistin Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Türk Kızılay'a bağışladı. Destici, bağışının 5 hissesini Merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile hayatını kaybeden Erhan Üstündağ, Murat Çetinkaya ve İsmail Güneş'in adına yaptı.

Geçtiğimiz günlerde kampanyaya destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kurban vekaletlerini Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Türk Kızılay'a bağışlamıştı.

Kızılay, kurban bereketinin yıl boyu sürmesini sağlayan kavurma konservesi modelini yurt içi ve Gazze/Filistin için uyguluyor. Kurban paylarının ihtiyaç sahiplerine yıl boyunca ulaşmasını sağlayan model kapsamında 2025 kurban hisse bedeli yurt içi ve Gazze için 13 bin 250 TL, yurt dışı içinse 5 bin 250 TL olarak belirlendi.

Kızılay'a kurban vekaleti bağışında bulunmak üzere resmi internet sitesi, Kızılay Mobil Bağış Uygulaması, tüm bankalarda bulunan Kızılay bağış hesapları, EFT/Havale, yurt içinde 168 / yurt dışında 0090 212 390 38 00 numaralı Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattı ve ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerine ulaşabilir.