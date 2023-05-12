BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Eyüpsultan'da konuştu Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bizi kandırmaya çalışıyorlar, bu millet irfan sahibidir, bu millet feraset sahibidir. Ne PKK'nın yoldaşı Kemal Kılıçdaroğlu'na ne sözde milliyetçi Akşener'e ne de diğerlerine kanmadı, kanmaz." dedi.

Eyüpsultan Meydanı'nda konuşan Destici, pazarın aynı zamanda Anneler Günü olmasına işaret ederek, kültüre, inanca ve ahlaka yabancı ve sapkınlık olarak değerlendirilecek birtakım yaşam tarzlarını özgürlük diye sunmaya çalışanlara en büyük mücadeleyi annelerle birlikte verdiklerini kaydetti.

Destici, cumhurbaşkanlığı gibi yüksek bir makama aday olmuş birisinin şantajla, iftirayla, kumpasla, baskıyla, tehditle karşı karşıya kalmasının kabul edilemez olduğuna dikkati çekerek, bunun arkasında kimlerin olduğunun çok açık olduğunu söyledi.

Hakkı gasbedilenlerin seçmenler olduğunu dile getiren Destici, "Kim ne yaparsa yapsın biz milletimizin haysiyetinin de onurunun da şerefinin de namusunun da sahibiyiz ve sonuna kadar koruyacağız, kimseye çiğnetmeyeceğiz." diye konuştu.

Destici, bir tarafta devletin varlığını, ülkenin bütünlüğünü, milletin birliğini ve refahını savunan Cumhur İttifakı olduğunu, diğer tarafta PKK terör örgütüyle kol kola yürüyen yedili masa bulunduğunu bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın dün katıldığı bir televizyon programındaki konuşmasına işaret eden Destici, şöyle devam etti:

"Bunlarla iyice yakınlaştığı için ağzından 'Apo Bey' deyiverdi bir anda. Televizyonda, canlı yayında dün. Neden? Çünkü o kadar yakınlaşmışlar ki o kadar birbirleriyle birlikte olmuşlar ki içselleştirmişler ki bir anda konuşurken bizim 'İmralı canisi' dediğimiz teröristbaşına ne diyor? 'Apo bey' diyor. Onun için milliyetçi, mukaddesatçı, vatansever, milletperver kardeşlerime sesleniyorum sakın bunların yalanlarına aldanmayın, sakın bunların süslü sözlerine aldanmayın. Sizin yeriniz Cumhur İttifakı'dır."

Destici, Anadolu evladı olduklarını belirterek, "Bizi kandırmaya çalışıyorlar, bu millet irfan sahibidir, bu millet feraset sahibidir. Ne PKK'nın yoldaşı Kemal Kılıçdaroğlu'na ne sözde Milliyetçi Akşener'e ne de diğerlerine kanmadı, kanmaz." ifadelerini kullandı.

"Nerede haklı bir talepte bulunanlar varsa bugüne kadar nasıl takipçisi olup yasaların çıkmasına vesile olduysak, bundan sonra da takipçisi olmaya ve bu yasaların çıkması için öncülük etmeye devam edeceğiz." diyen Destici, sadece kendi söylediklerinin değil Cumhur İttifakı'nın vaatlerinin de sonuna kadar takipçisi olacaklarını kaydetti.

Destici, gıda fiyatları başta olmak üzere pek çok ürünün fiyatının sebepsiz olarak arttırıldığını dile getirerek, "Şu anda eğer bir ürünün özellikle gıdadan bahsediyorum ister et, ister süt, ister peynir. Bir ürünün fiyatı artıyorsa bu tamamen spekülasyondur, manipülasyondur. Çünkü şu anda yem fiyatları artmıyor, düşüyor. Enerji fiyatları artmıyor, düşüyor. Yani maliyette bir artış yok. Maliyette bir artış olmadığı halde eğer fiyatlar artmaya devam ediyorsa elbette bunlar da tespit edilecek ve vatandaşı ezen bu fırsatçılardan, bu spekülatörlerden mutlaka ama mutlaka hesabı sorulacaktır." dedi.

Göçmenlerin, mültecilerin göndereceğini kaydeden Destici, şunları kaydetti:

"Elbette göndereceğiz ama birileri gibi, Stalin'in 1944'te Kırım Türklerine yaptığı gibi ya da Ahıska Türklerine yaptığı gibi ya da Bulgarların Türklere, Müslümanlara yaptığı gibi ya da Sırpların Boşnaklara yaptığı gibi değil. Ölüme mahkum ederek değil, yarısını kırarak değil, soykırıma tabii tutarak değil insanca, hukuka, İslam'a, örfümüze, adetimize ve milletimize uygun olarak göndereceğiz."

Programa, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, milletvekili adayları, partililer ve bazı vatandaşlar katıldı.

Destici, bazı marşları okuyan mehteran takımına da eşlik etti.